Den Angaben zufolge soll der mutmaßliche Täter den 15-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in der Nacht zu Freitag angegriffen und ihn schwer am Oberkörper verletzt haben. Der junge Mann floh demnach mit einem Auto, an dem hinten kein Kennzeichen angebracht war. Das SEK nahm ihn später im knapp 15 Kilometer entfernten Röthenbach an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) fest.