Ein Hakenkreuz, von Unbekannten an die Stirnseite der Turnhalle der Cuno-Hoffmeister-Schule in Sonneberg-Wolkenrasen geschmiert, fiel Einheimischen auf, die sich deshalb an Polizei und diese Zeitung gewendet hatten. Die Polizei hatte eine Anzeigen wegen politisch motivierter Sachbeschädigung durch Graffiti erstattet und die Darstellung provisorisch unkenntlich gemacht. Mittlerweile ist die Darstellung zu einem Fensterbild kaschiert in rot und schwarz, wie Wolkenraseneinwohner mitteilen.