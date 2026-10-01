Kriminalität: Schwarzarbeit bei Reinigungsfirmen? Verdächtige in Haft

Berlin/Hamburg - Nach bundesweiten Durchsuchungen in Hotels und Reinigungsfirmen wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und Menschenhandel sitzen zehn mutmaßliche Bandenmitglieder in Untersuchungshaft. Drahtzieher ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft Berlin ein 50-Jähriger, der am Mittwoch an seinem Wohnsitz in Hamburg festgenommen wurde. Er soll seit 2022 zunächst von Berlin aus mit 22 Komplizen "zum Zwecke der Gewinnmaximierung" zusammengearbeitet und dabei ein komplexes Firmengeflecht aufgebaut haben.