Kriminalität: Schwarzarbeit bei Reinigungsfirmen? Verdächtige in Haft

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um deutsche Staatsangehörige, einige von ihnen mit Migrationshintergrund. Der Kopf der Bande soll Menschen gezielt nach Deutschland eingeschleust und sie im gesamten Bundesgebiet für Arbeiten im Reinigungsgewerbe eingesetzt haben. Nach den Ermittlungen kamen viele der Beschäftigten aus Osteuropa, etwa aus der Ukraine und Georgien. Löhne und Arbeitsbedingungen für sie sollen deutlich geringer gewesen sein als die der deutschen Kolleginnen und Kollegen.