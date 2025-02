Kriminalität: Schusswechsel an US-Grenze: Spur führt zu radikaler Gruppe

In den folgenden Wochen setzen US-Medien - darunter der Sender NBC News und die "Washington Post" - anhand von Polizeiberichten und Gerichtsdokumenten Stück für Stück ein Puzzle zusammen, das es in sich hat. Amerikanische Behörden bringen den Vorfall nahe der Grenze mit mehreren Tötungsdelikten in verschiedenen Bundesstaaten in Verbindung. Das zentrale Bindeglied: eine sektenähnliche Gruppe namens "Zizians", deren Ursprünge Medienberichten zufolge im kalifornischen Berkeley liegen.