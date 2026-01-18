 
Schuss bei Streit in Ingolstadt – Polizei stellt zwei Männer

Schockmoment in Ingolstadt: Bei einer Rangelei löst sich ein Schuss, doch es bleibt nicht bei der Bedrohung mit der Waffe. Was die Polizei den beiden Männern jetzt vorwirft.

Kriminalität: Schuss bei Streit in Ingolstadt – Polizei stellt zwei Männer
Bei einem Handgemenge in Ingolstadt ist ein Schuss gefallen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einer Rangelei zwischen zwei Männern in Ingolstadt hat sich ein Schuss aus einer Pistole gelöst. Es sei aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Vorangegangen war ein Streit. Nach Angaben der Ermittler zückte der 19-Jährige dabei eine Schreckschusswaffe und bedrohte seinen Kontrahenten damit. Als der 21-Jährige die Pistole an sich bringen wollte, kam es laut Polizei zu einem Handgemenge, bei dem der Schuss fiel. Danach habe der Mann mehrmals mit dem Griff der Waffe auf den Kopf des 19-Jährigen geschlagen, hieß es. 

Die Polizei stellte die beiden Männer wenig später. Gegen sie werde unter anderem ermittelt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Bedrohung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.