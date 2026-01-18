Kriminalität: Schuss bei Streit in Ingolstadt – Polizei stellt zwei Männer

Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einer Rangelei zwischen zwei Männern in Ingolstadt hat sich ein Schuss aus einer Pistole gelöst. Es sei aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Vorangegangen war ein Streit. Nach Angaben der Ermittler zückte der 19-Jährige dabei eine Schreckschusswaffe und bedrohte seinen Kontrahenten damit. Als der 21-Jährige die Pistole an sich bringen wollte, kam es laut Polizei zu einem Handgemenge, bei dem der Schuss fiel. Danach habe der Mann mehrmals mit dem Griff der Waffe auf den Kopf des 19-Jährigen geschlagen, hieß es.