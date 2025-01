Zudem sei der Aufenthaltsort des 34 Jahre alten mutmaßlichen Verfassers der E-Mail innerhalb kürzester Zeit festgestellt worden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mit. Da die Polizei demnach nicht ausschließen konnte, dass der Mann bewaffnet ist, rückte ein Spezialeinsatzkommando an. Beamte nahmen den Mann am Nachmittag in seiner Wohnung in Sonderhofen (Landkreis Würzburg) vorläufig fest. Dabei sei der Mann leicht verletzt worden.