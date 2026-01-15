Bamberg (dpa/lby) - Schuh- und Blutspuren im Schnee haben Polizeibeamte zu einem mutmaßlichen Einbrecher geführt. Als der 31-Jährige die Scheibe neben einer Tür eines Einfamilienhauses einschlug, habe er sich an der Hand verletzt, teilte die Polizei mit. Die Bewohner des Hauses in Bamberg seien durch den lauten Knall am Freitagmorgen aufgewacht und hätten die Polizei angerufen. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen einige Stunden später in einem Waldstück fest. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.