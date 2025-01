Köln - In Köln ist ein Mann am späten Abend durch Schüsse schwer verletzt worden. Mehrere Personen hatten gegen 21.30 Uhr den Notruf verständigt und von Schüssen in Köln-Holweide berichtet, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Mann wurde demnach getroffen und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter sei flüchtig, zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.