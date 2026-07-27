Augsburg (dpa/lby) - Ein Jugendlicher und drei junge Erwachsene haben mit einer Softair-Pistole in Augsburg auf Passanten geschossen. Zwei Menschen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Vier junge Menschen schießen in Augsburg mit einer Softair-Pistole aus dem Auto auf Passanten. Zwei Menschen werden leicht verletzt. Es sollen nicht die einzigen Attacken gewesen sein.
Augsburg (dpa/lby) - Ein Jugendlicher und drei junge Erwachsene haben mit einer Softair-Pistole in Augsburg auf Passanten geschossen. Zwei Menschen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
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Die vier Tatverdächtigen schossen demnach mehrmals aus einem fahrenden Auto heraus in einer Straße auf einen 69-Jährigen. Dann fuhren der 20-jährige Autofahrer und seine 16- bis 21 Jahre alten Mitfahrer den Angaben zufolge weiter und beschossen in einer anderen Straße eine vierköpfige Familie. Der 54-jährige Familienvater und der zuvor getroffene 69-Jährige wurden demnach leicht verletzt.
Die Polizei hatte nach der Fahndung mehrere Softairwaffen im Fahrzeug sichergestellt. Gegen die vier Tatverdächtigen werde unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. Im Zuge der Ermittlungen wurde den Angaben zufolge zudem festgestellt, dass die Gruppe mutmaßlich in der Nacht zuvor schon vor einem Club Passanten beschossen hatte. Zeugen oder Geschädigte dazu seien der Polizei aber nicht bekannt.