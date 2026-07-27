Die Polizei hatte nach der Fahndung mehrere Softairwaffen im Fahrzeug sichergestellt. Gegen die vier Tatverdächtigen werde unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. Im Zuge der Ermittlungen wurde den Angaben zufolge zudem festgestellt, dass die Gruppe mutmaßlich in der Nacht zuvor schon vor einem Club Passanten beschossen hatte. Zeugen oder Geschädigte dazu seien der Polizei aber nicht bekannt.