Kelheim (dpa/lby) - Mit einer Druckluftwaffe und aus einem fahrenden Auto sollen drei Männer in Kelheim auf Passanten geschossen haben. Mindestens eine Frau sei von einer Gelkugel getroffen und leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Bei einer anschließenden Fahndung seien die Verdächtigen gefunden worden. Die Druckluftwaffe sei dabei sichergestellt worden. Gegen die 21-Jährige und einen 22-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.