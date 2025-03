Bei der Hochzeitsfeier mit mehreren Hundert Gästen in Fürth bei Nürnberg waren den Ermittlungen zufolge am Sonntagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Ein 47-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus. Nach der Tat flüchteten laut Polizei mehrere Menschen in zwei Fahrzeugen mit französischen Kennzeichen.