Kriminalität: Schülerin versprüht im Unterricht versehentlich Pfefferspray

Laut Polizei verspürten ihre Mitschüler und die Lehrerin in der weiterführenden Schule einen Hustenreiz, mussten aber nicht behandelt werden. Die Polizei beschlagnahmte das Pfefferspray und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen. Da die Jugendliche das Spray nicht besitzen darf, wird auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Das Alter der Jugendlichen wurde nicht mitgeteilt.