Eichsfeld (dpa/th) - Eine Schülerin hat in einem Klassenraum im Landkreis Eichsfeld versehentlich Pfefferspray versprüht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Schülerin wollte während des Unterrichts am Donnerstagnachmittag den Füllstand ihres Pfeffersprays überprüfen - und kam dabei auf den Auslöser, wie die Beamten mitteilten. Das Spray verteilte sich den Angaben zufolge im Klassenzimmer.
Kriminalität Schülerin versprüht im Unterricht versehentlich Pfefferspray
dpa 27.02.2026 - 12:30 Uhr