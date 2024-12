Erfurt (dpa/th) - Betrüger haben eine Seniorin in Erfurt um 30.000 Euro gebracht. Die Täter behaupteten am Telefon, dass die Enkelin der Frau einen tödlichen Unfall verursacht habe und nur gegen viel Geld einer Haftstrafe entgehen könne, wie die Polizei Erfurt mitteilte. Daraufhin übergab die Seniorin knapp 30.000 Euro an die Betrüger, wie es hieß.