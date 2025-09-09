 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Schockanruf: 87-Jährige verliert 25.000 Euro an Betrüger

Kriminalität Schockanruf: 87-Jährige verliert 25.000 Euro an Betrüger

Sie brachten die Seniorin um ihr ganzes Erspartes. Das war die Masche.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Kriminalität: Schockanruf: 87-Jährige verliert 25.000 Euro an Betrüger
1
Eine Rentnerin in Meiningen ist auf einen sogenannten Schockanruf hereingefallen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Meiningen (dpa/th) - Mit einem sogenannten Schockanruf haben Betrüger eine Seniorin in Meiningen um 25.000 Euro gebracht. Sie hätten der 87-Jährigen vorgegaukelt, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe, und sie Geld bezahlen müsse, um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, teilte die Polizei mit. Die Kriminellen hätten die Frau am Montag zwei Stunden am Telefon gehalten und sie dazu gebracht, ihr gesamtes Erspartes zusammenzusuchen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Ein Kurier habe bei ihr zuhause geklingelt und das Geld abgeholt. Die Frau habe erst bemerkt, dass es sich um einen Betrug gehandelt habe, als sie ihren Sohn über die ihr bekannten Wege kontaktierte.