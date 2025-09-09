Kriminalität: Schockanruf: 87-Jährige verliert 25.000 Euro an Betrüger

Meiningen (dpa/th) - Mit einem sogenannten Schockanruf haben Betrüger eine Seniorin in Meiningen um 25.000 Euro gebracht. Sie hätten der 87-Jährigen vorgegaukelt, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe, und sie Geld bezahlen müsse, um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, teilte die Polizei mit. Die Kriminellen hätten die Frau am Montag zwei Stunden am Telefon gehalten und sie dazu gebracht, ihr gesamtes Erspartes zusammenzusuchen.