  6. Schmiererei an Jenaer CDU-Parteibüro gegen Kanzler Merz

In der Nacht tauchen am Büro der CDU Jena Schmierereien auf. Ein Slogan ist besonders pikant.

Kriminalität: Schmiererei an Jenaer CDU-Parteibüro gegen Kanzler Merz
Das Parteibüro der CDU Jena wurde in der Nacht beschmiert. Foto: -/CDU Jena/dpa

Jena (dpa/th) - Am Büro der CDU Jena haben Unbekannte in der Nacht mehrere Schmierereien angebracht. Einer der Slogans lautet "Merz leck Eier", wie die CDU in Jena berichtete. Die Polizei bestätigte Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in dem Fall. Der Spruch hatte vergangene Woche für Aufsehen gesorgt, weil die Polizei in Berlin einem jungen Demonstranten ein Plakat mit diesem Spruch abnahm und nun wegen Verleumdung ermittelt. 

Die CDU in Jena verurteilte die Schmiererei "als gezielten Angriff auf eine demokratische Partei sowie auf Mandatsträger des Jenaer Stadtrats". Dass derselbe Slogan wie in Berlin genutzt wurde, zeige, dass politische Auseinandersetzungen zunehmend in Verunglimpfungen und Sachbeschädigungen abglitten. In der Vergangenheit habe es immer wieder Schmierereien an dem Gebäude gegeben, so die CDU.