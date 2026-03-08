Kriminalität: Schmiererei an Jenaer CDU-Parteibüro gegen Kanzler Merz

Jena (dpa/th) - Am Büro der CDU Jena haben Unbekannte in der Nacht mehrere Schmierereien angebracht. Einer der Slogans lautet "Merz leck Eier", wie die CDU in Jena berichtete. Die Polizei bestätigte Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in dem Fall. Der Spruch hatte vergangene Woche für Aufsehen gesorgt, weil die Polizei in Berlin einem jungen Demonstranten ein Plakat mit diesem Spruch abnahm und nun wegen Verleumdung ermittelt.