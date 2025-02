Passau (dpa/lby) - Nach einer Schleuserfahrt mit einem schweren Unfall ist ein Mann ist vor dem Landgericht Passau zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der 25-Jährige war im Juli 2024 auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen in Vilshofen in eine Gruppe Passanten gekracht, die das Stadtfest "Donau in Flammen" besuchten. Acht Menschen wurden dabei teils schwer verletzt.