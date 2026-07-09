Die Landesgrenze bietet Dieben längst keine Sicherheit mehr, wie ein 37-Jähriger nun feststellen musste. Wie die Neustadter Polizei auf Nachfrage bestätigt, hatte ein in Sonneberg lebender Afghane am Mittwochabend aus einem Drogeriemarkt in Neustadt bei Coburg Kosmetika entwendet. Wie nun die Neustadter Polizei mitteilt, konnten Thüringer Beamte den Mann festnehmen. Der Langfinger war nach dem Diebstahl gegen 18 Uhr aus der Drogerie in der Straße „Am Lerchenfeld“ in Richtung Sonneberg geflüchtet. Im Zuge der Fahndung durch Polizisten aus Bayern und Thüringen griff die Sonneberger Polizei den Mann im Stadtgebiet Sonneberg auf. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten das Diebesgut aus dem Drogeriemarkt in Neustadt. Der Entwendungsschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich. Gegen den Ladendieb ermittelt die Polizei Neustadt wegen Ladendiebstahls.