Kriminalität: Schlag geht daneben - Angreifer verletzt sich schwer

Rosenheim (dpa/lby) - Beim Versuch, einen jungen Mann zu schlagen, hat sich ein 47-jähriger Angreifer in Rosenheim selbst schwer verletzt. Der Mann habe in der Nacht vor einem Lokal Gäste sowie einen zufällig vorbeigehenden 19-Jährigen angepöbelt, teilte die Polizei mit. Einem anschließenden Faustschlag soll der junge Mann ausgewichen sein. Durch den Schlag ins Leere sei der 47-Jährige zu Boden gestürzt und habe sich am Bein schwer verletzt.