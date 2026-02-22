 
Kriminalität Schlag geht daneben - Angreifer verletzt sich schwer

Ein 47-Jähriger pöbelt, schlägt zu – aber landet selbst im Krankenhaus. Was in der Nacht in Rosenheim passiert ist.

Die Polizei ermittelt gegen den Schwerverletzten. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Rosenheim (dpa/lby) - Beim Versuch, einen jungen Mann zu schlagen, hat sich ein 47-jähriger Angreifer in Rosenheim selbst schwer verletzt. Der Mann habe in der Nacht vor einem Lokal Gäste sowie einen zufällig vorbeigehenden 19-Jährigen angepöbelt, teilte die Polizei mit. Einem anschließenden Faustschlag soll der junge Mann ausgewichen sein. Durch den Schlag ins Leere sei der 47-Jährige zu Boden gestürzt und habe sich am Bein schwer verletzt.

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, wie es hieß. Gegen den 47-Jährigen wird wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung ermittelt.