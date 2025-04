Zwölfjähriger in Wohnung entdeckt

Ermittler hatten die sieben Männer aus Bayern, Schleswig-Holstein, Berlin,

Nordrhein-Westfalen und Thüringen im vergangenen Spätsommer festgenommen. Drei der Männer sollen in Südhessen in einer WG zusammengewohnt haben. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Erfurt fanden die Ermittler einen zwölfjährigen Jungen. Der Verdacht, dass dieser missbraucht worden sei, habe sich bisher nicht bestätigt, teilte die Zentralstelle für die Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet bei der Generalstaatsanwaltschaft mit.