Kriminalität: Schlag gegen Kinderpornografie - Ermittler schildern Details

München (dpa/lby) - Im Kampf gegen Kinderpornografie im Darknet haben Ermittler Hunderttausende illegale Seiten stillgelegt. Über diesen "bedeutsamen Schlag gegen ein kriminelles Betrugsnetzwerk" wollen das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) und das bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte bayerische Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornographie und sexuellem Missbrauch im Internet heute (11.00 Uhr) in München berichten.