Kriminalität: Schadenssumme durch Straftaten in Thüringen steigt deutlich

Erfurt (dpa/th) - Der durch Straftaten in Thüringen verursachte Schaden ist im vergangenen Jahr auf rund 112 Millionen Euro gewachsen. Das sind rund 15,2 Millionen Euro mehr als 2024, wie aus der kürzlich vorgestellten polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Der größte Anteil entfiel demnach mit rund 66,1 Millionen Euro auf Vermögens- und Fälschungsdelikte. Durch Diebstähle unter anderem von Autos, Fahrrädern und Wertgegenständen aus Wohnungen wurde 2025 ein Schaden von 44,6 Millionen Euro im Freistaat verzeichnet.