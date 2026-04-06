Kriminalität: Schadenssumme durch Straftaten in Thüringen steigt deutlich

Vermögens- und Fälschungsdelikte bilden mit 18,3 Prozent einen großen Anteil an der Gesamtkriminalität in Thüringen. Mit insgesamt 26.539 derartigen Straftaten ist laut Polizei im vergangenen Jahr aber erstmals seit 2019 wieder ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen gewesen. Darunter waren 19.611 Betrugsfälle. Aber auch Veruntreuungen, Unterschlagungen, Urkunden- und Geldfälschungen sowie Insolvenzstraftaten zählen zu den Vermögens- und Fälschungsdelikten. Bei den Betrugsfällen hat sich die Zahl 2025 im Vergleich zum Vorjahr in Thüringen zwar verringert, allerdings stieg die Schadenssumme deutlich.