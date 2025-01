Die 28 Jahre alte Mutter hatte den Säugling den Angaben zufolge am Mittwoch in der Obhut des Mannes in ihrer Wohnung in Neustadt bei Coburg gelassen. Als sie zurückkam, war ihr Lebensgefährte demnach verschwunden und das elf Monate alte Kind wies mehrere Verletzungen im Bereich des Gesichts und des Kopfes auf. Das Kind kam zur Behandlung in eine Klinik. Es besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr.