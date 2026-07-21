Obertshausen (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht einen Kiosk im Landkreis Offenbach mit Sprengstoff beschädigt. Zeugen hörten nach Angaben der Polizei gegen 3.30 Uhr mindestens einen lauten Knall und sahen Feuerschein. Einsatzkräfte stellten anschließend fest, dass der Eingangsbereich des Gebäudes in Obertshausen erheblich beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.