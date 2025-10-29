Schondorf (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat auf einem Bauernhof in Schorndorf (Landkreis Cham) die Milch eines Betriebs mit Penicillin verunreinigt. Nach Angaben der 47 Jahre alten Landwirtin wurde bei einer Kontrolle der Molkerei eine erhebliche Belastung festgestellt. Ein zuvor durchgeführter Schnelltest sei negativ verlaufen, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Täter Mitte Oktober unbefugt die Milchkammer und gaben das Antibiotikum in den Milchtank. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 8.000 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.