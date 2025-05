Kriminalität: Rund 170 Kinder in Bayern vermisst

Fälle bleiben über Jahre in der Statistik

Diese Fälle blieben dann so lange in der Statistik, bis der Verbleib des Kindes geklärt sei - also im Zweifel über Jahre hinweg. So wurden im Gesamtjahr 2024 im Freistaat 1.069 vermisste Kinder gezählt, an Silvester waren 979 Fälle davon aufgeklärt. Im Vorjahr wurden 1.059 Fälle registriert, 993 davon galten zum Jahresende als gelöst. Die Differenz erklärt sich wiederum zum Teil durch Ausreißer, die über den Jahreswechsel hinweg ausbüxen.