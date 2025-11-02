 
Kriminalität Rund 150 Fahrzeuge bei Treffen von Poser-Szene kontrolliert

Mit großangelegten Kontrollen geht die Polizei gegen die Poser-Szene im Raum Ulm vor. Ein geplantes Treffen am Halloween-Abend wurde gestoppt. Doch am Tag darauf traf sich die Szene erneut.

Die Beamten stellen mehrere Verstöße fest. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Ulm - Mit großangelegten Kontrollen ist die Polizei in Ulm und im Alb-Donau-Kreis am Wochenende gegen Treffen der Poser-Szene vorgegangen. Beamtinnen und Beamte aus Baden-Württemberg und Bayern kontrollierten mehr als 150 Fahrzeuge und 200 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Bei sieben Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, vier wurden stillgelegt. Zudem stellten die Einsatzkräfte 27 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Anlass der Kontrollen waren mehrere angekündigte Treffen der Szene, bei denen laut Polizei häufig riskante und laute Fahrmanöver gezeigt werden. Einige Städte im Landkreis sowie die Stadt Ulm hatten solche Zusammenkünfte per Allgemeinverfügung untersagt. Am Halloween-Abend verhinderten die Beamtinnen und Beamten ein größeres Treffen der Szene. Am Samstagabend trafen sich den Angaben zufolge Fahrerinnen und Fahrer dann an zwei Orten zahlreiche mit ihren Fahrzeugen.