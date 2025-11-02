Ulm - Mit großangelegten Kontrollen ist die Polizei in Ulm und im Alb-Donau-Kreis am Wochenende gegen Treffen der Poser-Szene vorgegangen. Beamtinnen und Beamte aus Baden-Württemberg und Bayern kontrollierten mehr als 150 Fahrzeuge und 200 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Bei sieben Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, vier wurden stillgelegt. Zudem stellten die Einsatzkräfte 27 Geschwindigkeitsverstöße fest.
Kriminalität Rund 150 Fahrzeuge bei Treffen von Poser-Szene kontrolliert
dpa 02.11.2025 - 15:05 Uhr