Kriminalität: Rund 150 Fahrzeuge bei Treffen von Poser-Szene kontrolliert

Anlass der Kontrollen waren mehrere angekündigte Treffen der Szene, bei denen laut Polizei häufig riskante und laute Fahrmanöver gezeigt werden. Einige Städte im Landkreis sowie die Stadt Ulm hatten solche Zusammenkünfte per Allgemeinverfügung untersagt. Am Halloween-Abend verhinderten die Beamtinnen und Beamten ein größeres Treffen der Szene. Am Samstagabend trafen sich den Angaben zufolge Fahrerinnen und Fahrer dann an zwei Orten zahlreiche mit ihren Fahrzeugen.