Ein bislang Unbekannter – der allerdings von Zeugen beobachtet wurde – hat am Freitagabend, zwischen 20.40 und 20.45 Uhr, auf dem Parkplatz am Vachwerk in Vacha zwei Autos demoliert. Ganz offensichtlich auf der Suche nach Beute hat er die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. „Anschließend durchwühlte der Täter noch das Handschuhfach. Er verließ den Tatort jedoch ohne Diebesgut“, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei einem weiteren ebenfalls auf diesem Parkplatz abgestellten Fahrzeug habe der Autoknacker bereits zuvor versucht, die Gummierung der hintersten Seitenscheibe aufzuhebeln. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 1000 Euro.