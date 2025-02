Unbekannte versprühten den Reizstoff am Mittwochnachmittag im Flur, von wo aus er sich laut Polizei in die umliegenden Wohnungen ausbreitete. Einsatzkräfte evakuierten die Anwohner den Angaben zufolge. Nachdem das Gebäude gelüftet worden war, konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.