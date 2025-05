Jena (dpa/th) - Ein maskierter Unbekannter hat in Jena in einer Bäckereifiliale Reizgas versprüht. Zwei Angestellte, die am frühen Montagmorgen die Auslage befüllten, wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Maskierte drang demnach noch vor Öffnung der Bäckerei in die Filiale ein, schrie und versprühte schließlich das Reizgas. Trotz einer schnellen Fahndung konnte die Polizei den oder die Täterin zunächst nicht stellen.