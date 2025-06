Rositz (dpa/th) - In Rositz (Landkreis Altenburger Land) haben unbekannte Täter ein Graffiti mit den Buchstaben "NS" in Runenschrift an die Fassade einer Schule gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, wurde das etwa ein Quadratmeter große Graffiti im Zeitraum vom 13.06.2025 bis zum 16.06.2025 an der Fassade angebracht.