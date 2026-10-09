Sorgen in der Bevölkerung

In Köln hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Schüsse auf Gebäude und auch Personen gegeben, was zu Sorgen in der Bevölkerung geführt hatte. Mit Informationen sei die Polizei zunächst zurückhaltend gewesen, um die Ermittlungen zu schützen, sagte Esser. "Es kommt einem Spagat gleich, die berechtigten Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen und gleichzeitig alles Erdenkliche zu tun, um Ermittlungen nicht zu früh offenzulegen."