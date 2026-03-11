Kriminalität: Raubmord am Bodensee - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Nonnenhorn - Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Raubmord an einer 70-Jährigen am Bodensee hat die Polizei in Niedersachsen und Bayern zwei Verdächtige festgenommen. Die Männer sollen im Juli 2024 in Nonnenhorn (Landkreis Lindau) die Betreiberin eines Cafés umgebracht haben, um der Frau die Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe zu rauben. Die Gastronomin hatte ihr Lokal im benachbarten Kressbronn auf der anderen Seite der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und befand sich wohl auf dem Heimweg, als sie überfallen wurde.