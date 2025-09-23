Kriminalität: Raub mit Schusswaffen - U-Haft für Verdächtige

Schweinfurt (dpa/lby) - Gut einen Monat nach einem Raub mit Schusswaffen in Schweinfurt sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein dritter mutmaßlicher Täter werde noch gesucht. Das Trio soll Mitte August einen jungen Mann in seiner Wohnung mit Schusswaffen bedroht und Bargeld verlangt haben. Als das Opfer die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, flüchteten die Männer.