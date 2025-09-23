Kriminalität: Raub mit Schusswaffen - U-Haft für Verdächtige

 
In einer Wohnung in Unterfranken wird ein Mann von mehreren Tätern mit Waffen bedroht. Doch das Opfer kann den Räubern nicht das Gewünschte geben.

 
Das Opfer soll mit Waffen bedroht worden sein. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schweinfurt (dpa/lby) - Gut einen Monat nach einem Raub mit Schusswaffen in Schweinfurt sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein dritter mutmaßlicher Täter werde noch gesucht. Das Trio soll Mitte August einen jungen Mann in seiner Wohnung mit Schusswaffen bedroht und Bargeld verlangt haben. Als das Opfer die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, flüchteten die Männer. 

Der Geschädigte kannte einige der Verdächtigen. Die zwei Festgenommenen - 22 und 23 Jahre alt - stammen den Angaben nach aus dem Raum Schweinfurt. Sie sitzen nun wegen schweren Raubes in U-Haft.