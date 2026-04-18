Kriminalität: Erpressung mit Rattengift bei Babynahrung-Hersteller Hipp

Wien - Mit der Drohung von Rattengift in Babynahrung wollen Unbekannte nach Angaben österreichischer Behörden den Hersteller Hipp erpressen. Betroffen seien drei Supermärkte in Österreich und Tschechien, berichtete die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) am Samstagabend. Die Polizei im Bundesland Burgenland ermittelt auf Hochtouren. Ein Hipp-Sprecher hatte zuvor von einem "externen kriminellen Eingriff" gesprochen. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", warnte das Unternehmen.