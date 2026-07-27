Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 26 Jahre alte Person aus der queeren Community ist nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen in Frankfurt beleidigt und geschlagen worden. Der Vorfall habe sich gegen 6.00 Uhr in der Konstablerwache ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach habe ein bislang unbekannter Mann die queere Person laut den Angaben der Beamten wegen ihrer Kleidung beleidigt und sie mit der flachen Hand unterhalb des Ohres geschlagen. Der Tatverdächtige sei danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.