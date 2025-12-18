Kriminalität: Pyrotechniker soll illegale Feuerwerkskörper verkauft haben

Polizei warnt

Im Zuge der Ermittlungen kamen Polizei und Staatsanwaltschaft mehreren mutmaßlichen Abnehmern der Feuerwerkskörper auf die Spur. Der mutmaßliche Verkäufer sowie die mutmaßlichen Käufer des illegalen Feuerwerks müssen sich nun wegen Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz strafrechtlich verantworten, wie es weiter hieß.