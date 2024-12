Kriminalität: Pyrotechnik: Kind verletzt und mehrere Tonnen sichergestellt

Gefährliche Lagerung in Privatgarage

Ebenfalls am Freitag stellten Polizisten in einer Privatgarage in Memmingen 5,2 Tonnen Feuerwerkskörper sicher, die dort zur weiteren Lieferung gelagert wurden, wie es hieß. Eine Garage ist den Angaben zufolge aber kein geeigneter Lagerraum für eine so große Menge. Den Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.