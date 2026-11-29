Dienstgrade und Hierarchien spielten bei der Fallanalyse keine Rolle, stellt Wiegand klar. Sie würden die Arbeit, bei der er es gelegentlich auch mal laut werden könne, sogar behindern. Wichtig sei, auf der Sachebene zu streiten und nichts persönlich zu nehmen. Wer das nicht könne, sei für die Arbeit ungeeignet. Auf Intuition verlassen sich die Analytiker dabei ausdrücklich nicht. "Bauchgefühl ist genau das, was wir eigentlich auch nicht hören möchten."

Was zähle, seien die objektiven Spuren. Selbst eine auf dem Tisch abgestellte Tasse könne darauf hindeuten, ob jemand Rechts- oder Linkshänder ist, nennt die Kriminologin ein Beispiel. Die wichtigsten Werkzeuge seien "das eigene Urteilsvermögen und die Kreativität". Dazu brauche es Offenheit, Kritik- und Streitfähigkeit. Erfahrung helfe, sei aber nicht mit Bauchgefühl gleichzusetzen.

Ohne Spuren geht es nicht

Ihre Grenzen erreichen die Fallanalytiker, wenn ein gewisses Maß an Spuren und Daten fehlt. Vor jedem Auftrag stehe deshalb eine Art Machbarkeitsprüfung: Reicht das Material überhaupt, um Schlüsse zu ziehen? Manchmal laute die Antwort nein, "weil wir eben nicht genügend objektive Aspekte haben, die so eine Rekonstruktion zulassen", sagt Wiegand. Selbst eine DNA-Spur helfe wenig, wenn es nichts gebe, womit sie sich abgleichen lasse: "Dann ist es einfach nur ein weiterer Aktenbestandteil." Auch wenn auf dem Schreibtisch der Chefin in Erfurt eine blau gesprenkelte Glaskugel steht, die sie einmal geschenkt bekommen hat - Hellsehen können auch die Fallanalytiker nicht.