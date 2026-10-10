Erfurt (dpa/th) - Bei einem Online-Versandhandel in Erfurt ist in einer Sendung Pulver entdeckt worden, das sich als Drogen herausstellte. Mitarbeiter des Versandhandels seien am Freitag bei einer Routinekontrolle stutzig geworden, teilte die Polizei mit. Der Postinhalt sei untypisch verpackt gewesen. In einem Umschlag befand sich demnach ein Plastikbeutel mit Pulver - im niedrigen dreistelligen Gramm-Bereich. Die Polizei testete das Pulver und stellte fest, dass es sich um Drogen handelte. Das Pulver wurde sichergestellt. Zudem ermittelt die Polizei nun gegen den Absender und den Empfänger.