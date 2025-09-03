Kriminalität Prozessbeginn nach Mord an THW-Mitarbeiterin in Coburg

Der Mann soll sich laut den Ermittlungen während seiner Tätigkeit beim THW mit der 40-Jährigen angefreundet haben. Wiederholte Annäherungsversuche wies die Frau nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ab. Durch Äußerungen der Frau soll sich der Mann zudem herabgesetzt gefühlt und deshalb beschlossen haben, sie zu töten. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.