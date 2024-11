Der junge Mann aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg soll am 1. Mai dieses Jahres seinen Vater bei einem Jagdausflug bei Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gezielt von hinten erschossen haben. Laut Staatsanwaltschaft leidet er an einer paranoid-halluzinatorischen Störung, die Anklage lautet auf Totschlag. Mit dem Verfahren soll sichergestellt werden, dass der junge Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird, da von ihm eine Gefahr ausgehe.