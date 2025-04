Fast eine halbe Million Euro Schaden

Vier Kranken- und Pflegekassen sei dadurch ein Schaden in Höhe von rund 446.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen der Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) kamen demnach in Gang, als eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes Anzeige erstattete. Die Angeklagten sitzen seit Juli 2024 in Untersuchungshaft.