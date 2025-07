Kriminalität: Prozess um Mord an 40-Jähriger aus Coburg im September

Am 30. September des vorigen Jahres soll der Mann die 40-Jährige deshalb in seine Wohnung in Coburg gelockt und dort mit einem Kabel zu Tode gewürgt haben. Anschließend soll er sich an der Leiche sexuell vergangen haben. Die Leiche der Frau wurde später in einem Lagercontainer beim Arbeitgeber des Mannes gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hält ein Gutachter den Angeklagten für voll schuldfähig.