Kriminalität: Prozess um mehrfachen Mordplan - Mutter und Sohn vor Gericht

Im März 2023 sollen die beiden deutschen Angeklagten dann beschlossen haben, die neue Partnerin selbst zu töten. Dazu sollen sie geplant haben, die Frau an ihrer Arbeitsstelle im mittelfränkischen Rückersdorf unter einem Vorwand in ein Auto zu locken und ihr eine tödliche Drogenmischung per Spritze zu verabreichen.