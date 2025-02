Nürnberg (dpa/lby) - Zum Prozessauftakt um zwei Einbrüche in Banken hat einer der beiden Angeklagten die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gestanden. Der 32-Jährige gab vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth zu, im April vergangenen Jahres in eine Bank in Pilsach (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) eingebrochen zu sein und dabei einen Geldautomaten aufgebrochen zu haben.