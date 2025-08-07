Kriminalität: Prozess um Betrug in Millionenhöhe an betagten Bankkunden

Zivilklage gegen die betroffene Bank

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei Appartements des Mannes und stellte dabei unter anderem rund 290.000 Euro an Bargeld, Kunstgegenstände, Uhren und teure Weine sicher. Der 58-Jährige sitzt seit November 2024 in Untersuchungshaft und hat sich laut früheren Angaben der Staatsanwaltschaft nicht zu den Vorwürfen geäußert. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Es sind acht Prozesstermine bis Ende August geplant.