Kriminalität Prozess: Arzt soll betäubte Patientinnen vergewaltigt haben

München - Vor dem Landgericht München I hat der Prozess gegen einen Arzt begonnen, der seine betäubten Patientinnen vergewaltigt haben soll. Laut Staatsanwaltschaft verging sich der Gastroenterologe in einer Münchner Gemeinschaftspraxis an den Frauen, während sie für Darmspiegelungen unter Betäubung waren. Er soll immer wieder seine Finger in die Vagina der jeweiligen Patientin eingeführt haben, ohne dass es dafür einen medizinischen Grund gab und ohne dass die betroffenen Frauen es bemerkten oder sich dagegen wehren konnten.