Regensburg (dpa/lby) - Ein 44-Jähriger ist wegen Verdachts des versuchten Mordes einer Prostituierten in Regensburg in Untersuchungshaft gekommen. Er soll die 51-Jährige am Sonntag in einer sogenannten Modellwohnung gewürgt haben, teilte die Polizei mit. Die Frau sei dabei bisherigen Erkenntnissen zufolge kurzzeitig bewusstlos geworden. Sie wurde in eine Klinik gebracht.