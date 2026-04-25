Kronach (dpa/lby) - Im oberfränkischen Kronach hat die Polizei einen größeren Einsatz mit Spezialkräften durchgeführt. Die Hintergründe blieben zunächst komplett offen. Das Polizeipräsidium Oberfranken bat um Verständnis, sich erst zu einem späteren Zeitpunkt am Wochenende dazu äußern zu können. Die Polizisten waren am Samstagmorgen im Stadtteil Ziegelerden aktiv. "Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht", sagte ein Präsidiumssprecher nach Abschluss des Einsatzes.