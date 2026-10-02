Mittenwald (dpa/lby) - Die Polizei sucht im Raum Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) mit einem Großaufgebot nach flüchtigen Einbrechern und warnt davor, Anhalter mitzunehmen. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass die bislang unbekannten Täter bewaffnet sind", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Verdächtige sollten nicht angesprochen, Hinweise per Notruf oder an die nächste Polizeidienststelle gemeldet werden.
Kriminalität Polizei warnt vor flüchtigen Einbrechern im Raum Mittenwald
dpa 02.10.2026 - 08:40 Uhr