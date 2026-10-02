Kriminalität: Polizei warnt vor flüchtigen Einbrechern im Raum Mittenwald

Am Morgen gegen 6.00 Uhr war jenseits der österreichischen Grenze in Innsbruck eingebrochen worden. Die Verdächtigen flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto nach Deutschland. "Im Raum Mittenwald verunfallten die Tatverdächtigen mit ihrem Pkw und setzten ihre Flucht zu Fuß fort", schilderte die Polizei. Aufgrund der laufenden Fahndungsmaßnahmen befänden sich derzeit viele Polizisten sowie ein Polizeihubschrauber in der Region.